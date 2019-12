SERIE A – Le gare delle 15 – Il Lecce si sveglia tardi e perde 2-3 contro il Bologna, pari nel finale tra Parma e Brescia

Il Parma agguanta il pareggio in extremis con Grassi che pareggia il vantaggio Bresciano.Gli ospiti si portano in vantaggio con la zampata di Mario Balotelli,che sfrutta una deviazione in area e segna. Gli emiliani riescono a pareggiarla con Grassi che accoglie di testa il cross di Kulusevski.Finisce 1-1.Rimonta a metà quella del Lecce dopo un primo tempo disastroso contro il Bologna.Gli emiliani nel primo tempo sprecano molto ma si portano in vantaggio con Orsolini che in area trova la deviazione vincente.Nella ripresa il Bologna segna il raddoppio con Soriano che riceve l’assist di Palacio è tutto solo sigla il 2 a 0.Bologna che trova anche il 3a0 con Orsolini che dribba in area e scarica un sinistro potente sotto la traversa.Il Lecce si sveglia tardi e accorcia nel finale con Babacar in spaccata il cross di Calderoni.La reazione dei salentini porta anche il 2a3 con Farias che con una gran giocata trova il gol dai venti metri.

TABELLINO

PARMA(4-3-3) : Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman(74’Kucka), Hernani, Barillà(81’Pezzella); Gervinho(55’Grassi), Kulusevski, Sprocati.All.: D’Aversa.

A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Grassi, Kucka, Adorante.

BRESCIA (4-3-1-2) : Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Spalek(83’Martella); Romulo; Donnarumma(61’Balotelli), Torregrossa(78’Morosini).All.: Corini.

A disposizione: Andreacci, Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Mangraviti, Magnani, Matri, Morosini, Viviani, Martella, Balotelli.

STADIO: Ennio Tardini,Parma.

ARBITRI: Fourneau Di Roma,Bindoni-vediamo,IV:Ros,VAR:Guida,AVAR:Tolfo.

RETI: 72’Balotelli(B),92’Grassi(P)

NOTE: Ammoniti Cistana(B),Gagliolo(P),Hernani(P), Mateju(B),Grassi(P).

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis(46’Shakhov),Tabanelli (61’Farias); Mancosu; Falco(81’La Mantia), Babacar.All.: Liverani.

A disposizione: Vigorito, Bleve, Donati, Dell’Orco, Riccardi, Vera, Shakhov, Maselli, Dubickas, Lo Faso, La Matia, Farias.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil; Medel, Poli(76’Schouten); Orsolini, Soriano(87’Svanberg), Sansone; Palacio(90’Santander). All.: Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Svanbeerg, Schouten, Destro, Santander, Skov Olsen.

STADIO: Via del Mare,Lecce.

ARBITRI: Abisso di Palermo,Carbone-Baccini,IV:Baroni,VAR:Pasqua,AVAR:Preti.

RETI: 43’Orsolini(B),56’Soriano(B), 66’Orsolini(B),85’Babacar(P), 91’Farias(P).

NOTE: Medel(B),Tachsidis(L),Mbaye(B), Babacar(L),Schoutrn(B),Calderoni(L).

A cura di Antonio Bisesti.