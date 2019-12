Il Napoli riesce a battere il Sassuolo grazie alla rete di Elmas al 94′ (anche se il goal viene attribuito come autorete di Obiang). Gli azzurri conquistano 3 punti importantissimi per il morale chiudendo il 2019 nel migliore dei modi. Nel frattempo il presidente Aurelio De Laurentiis viaggerà con la squadra in pullman fino a Bologna per poi tornare a Napoli nella nottata.

LA FOTO