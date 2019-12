RIVIVI IL LIVE SERIE A – Sassuolo-Napoli 1-2, Elmas regala uno splendido natale ai tifosi azzurri

95′ – Dopo cinque minuti finisce la partita.

94′ – GOOOOOOLLLLL – Angolo del Napoli di Insigne, sponda di Di Lorenzo ed Elmas di testa supera Pegolo.

93′ – Tiro di Zielinski e parata in angolo di Pegolo.

89′ – Insigne recupera palla a centrocampo, scatta in contropiede dove serve Mertens, il belga entra in area e calcia a giro, palla sul fondo.

87′ – Assist di Zielinski per Elmas, il macedone supera Pegolo e crossa in area, salva il Sassuolo in corner. Dalla bandierina la squadra di De Zerbi si salva in extremis su un rimpallo.

82′ – Nel Sassuolo esce Boga ed entra Magnanelli

81′ – Gol di Callejon ma il VAR lo annulla per il fuorigioco millimetrico dello spagnolo che aveva ribadito di testa la parata di Pegolo sul tiro di Mertens.

78′ – Napoli davvero vicino al gol in tre occasioni, prima traversa di Callejon, poi salva Locatelli sul tiro di Insigne e poi Mertens di testa spreca a porta vuota.

76′ – Nel Napoli esce Milik ed entra Mertens

75′ – Punizione battuta da Insigne per Callejon, lo spagnolo calcia al volo e Pegolo salva in corner.

71′ – Dopo un minuto ammonito Elmas per aver trattenuto la maglia a Boga.

70′ – Nel Napoli esce Fabian Ruiz ed entra Elmas. Lo spagnolo rientra in panchina molto nervoso.

68′ – Callejon serve in area Allan, il brasiliano calcia, salva Romagna in calcio d’angolo.

66′ – Ammonito Locatelli per fallo su Insigne

64′ – Nel Sassuolo esce Duncan ed entra Djuricic

60′ – Traversone di Mario Rui da sinistra, colpo di testa di Fabian Ruiz, che termina sul fondo

57′ – GOOOOOLLLLLL – Assist di Zielinski, velo di Milik per Allan che si gira e calcia sotto l’incrocio dei pali, nulla da fare per Pegolo.

56′ – Hysaj serve a destra Callejon che va al cross per Milik, il polacco colpisce di testa, blocca centrale Pegolo.

53′ – Ancora scatto di Traore, palla per Muldur che calcia, palla che esce di un soffio.

52′ – Il Sassuolo perde palla, il Napoli va al tiro a giro con Insigne, centrale, blocca Pegolo.

51′ – Nel Sassuolo esce Marlon per infortunio ed entra Romagna.

50′ – Hysaj viene atterrato da Locatelli, ma l’arbitro non vede e lascia proseguire.

48′ – Errore di Hysaj, Boga scatta ed entra in area dove calcia, palla sull’esterno della rete. Sulla ripartenza Insigne vede Pegolo a terra e tira, il portiere del Sassuolo para con i piedi in angolo.

Sarà il Sassuolo a dare il calcio d’avvio alla ripresa. Nel Napoli esce Hysaj ed entra Luperto, il difensore nativo di Lecce non era al meglio della condizione. Di Lorenzo al centro della difesa, mentre il laterale albanese a destra.

46′ – Dopo un minuto termina il primo tempo

45′ – Punizione battuta da Callejon per Manolas, il greco non riesce a stoppare la palla e il Sassuolo manda in corner.

43′ – Contropiede del Sassuolo con Locatelli, palla in area per Traore che calcia di prima intenzione, parata di Meret.

37′ – Cartellino giallo per Traore per fallo su Mario Rui

33′ – Ammonito Mario Rui per fallo su Muldur

32′ – Palla persa dal Napoli, scatta Traore che va al tiro, palla che viene intercettata da Caputo che manda centralmente tra le braccia di Meret, l’attaccante però era in fuorigioco.

29′ – Gol del Sassuolo, cross di Boga, incertezza di Mario Rui e Traorè batte un Meret non irreprensibile.

25′ – Tiro-cross di Kyriakopoulos e anche in questo caso Caputo non ci arriva. Il tutto nasce da una manovra lenta da parte del Napoli.

22′ – Corner battuto da Traore, colpo di testa a spiovere di Obiang, palla alta sopra la traversa.

19′ – Angolo battuto da Insigne, colpo di testa di Manolas , palla che termina di poco alta sopra la traversa.

18′ – Milik serve a destra Callejon, cross dello spagnolo e Muldur del Sassuolo manda in corner

13′ – Lancio per Milik, il polacco entra in area e va al traversone, la difesa del Sassuolo manda in calcio d’angolo.

12′ – Traversone di Traore sulla destra per Caputo, il centravanti del Sassuolo per poco non ci arriva e l’azione sfuma.

11′ – Insigne perde palla a centrocampo, Traore scatta e serve Boga, la punta del Sassuolo va al cross, la difesa del Napoli manda in corner.

4′ – Pressing del Sassuolo, palla per Duncan che al limite calcia, miracolo di Meret in calcio d’angolo.

2′ – Angolo battuto da Traore, colpo di testa di Locatelli e salva sulla linea Mario Rui e manda ancora in calcio d’angolo.

1′ – Lancio per Caputo che entra in area Di Lorenzo manda in calcio d’angolo.

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla partita

I due capitani: per il Sassuolo, maglia nero-verde, il difensore Peluso, per il Napoli, casacca azzurra e bordi bianchi, Lorenzo Insigne

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso (C), Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo​ A disp. Turati, Russo, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Raspadori, Romagna, Ferrari, Tripaldelli, Mazzittelli, Oddei, Bourabia All. De Zerbi

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne (C) A disp. Ospina, Daniele, Hysaj, Elmas, Gaetano, Lozano, Leandrinho, Lloente, Mertens, Younes All. Gattuso

Arbitro: Chiffi; Ass1: Liberti; Ass2: Bresmes; IV: Dionisi; VAR: Valeri; AVAR: Vivenzi

20,42 – Nel tunnel del “Mapei Stadium” abbraccio tra i due allenatori: De Zerbi e Gattuso, pace fatta dopo la finale di serie C tra il Foggia e il Pisa.

20,27 – Sebastiano Luperto (dif. Napoli): “Stasera contro il Sassuolo vogliamo dare una svolta alla nostra stagione, dovremo stare attenti alle loro ripartenze, visto che è il loro punto di forza. Noi dovremo giocare come sappiamo per ottenere il massimo”.

20,25 – Ciccio Caputo (att. Sassuolo): “Il Napoli? Non sarà una squadra da sottovalutare, dovremo giocare il nostro calcio, come abbiamo fatto nelle ultime settimane. La loro classifica non deve trarre in inganno, perchè hanno comunque calciatori che possono metterci in difficoltà”.

20,23 – Il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli a Sky: “Le impressioni sono positive dove in questi 10 giorni, con mister Gattuso che attuerà il 4-3-3, modulo che piace ai calciatori. Il nostro allenatore si affida alla vecchia guardia per cercare di dare continuità ai risultati. Lo scambio Llorente-Politano? Con questo modulo più probabile andare su un centrocampista, vedremo cosa ci porterà il mercato”.

20,22 – Il tecnico del Napoli Gattuso, come con il Parma, è a bordo campo a seguire i giocatori. il d.s. Carnevali del Sassuolo a Sky: “Cercheremo stasera di mettere in difficoltà il Napoli, cercando di confermare il nostro buon momento. Berardi? Per noi è un’assenza pesante, ma vogliamo comunque far bene con i nostri giocatori”.

20,11 – Come anticipato questa mattina da Carlo Alvino su twitter, a Reggio Emilia c’è anche De Laurentiis. Il presidente del Napoli è a bordo campo del “Mapei Stadium”.

19,31 – Il Sassuolo è arrivato al “Mapei Stadium”

19,06 – Il collega di Tv Luna Carlo Alvino annuncia che in attacco due su tre contro il Sassuolo saranno Milik e Insigne che vestirà la fascia di capitano.

18,55 – Il Sassuolo contro il Napoli giocherà con la casacca neroverde. Questo quanto riportato dal twitter del club modenese.

18,45 – Il collega di Sky Marco Nosotti annuncia novità per il Sassuolo. Contro il Napoli, non ci saranno Berardi e Magnanelli. Entrambi partiranno dalla panchina. Per la squadra di Gattuso, casacca azzurra, invece ballottaggio Lozano-Callejon.

Questa sera al “Mapei Stadium”, con fischio d’inizio alle ore 20,45, i padroni di casa del Sassuolo, affronteranno il Napoli in una sfida tutta da seguire. Il tecnico dei neroverdi De Zerbi vuole continuare a sorprendere e punterà sul suo collaudato 4-2-3-1 visto nell’ultimo mese. Gli azzurri invece vogliono tornare a vincere e regalare un dolce Natale ai suoi tifosi. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

