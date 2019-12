Barça imbattuto al Camp Nou nel 2019, per trovare un KO dobbiamo tornare al…

Il Barcellona rifila un poker all’Alavés, i catalani chiudono così il 2019 da imbattuti al Camp Nou. A celebrare l’annata culé ci ha pensato il Mundo Deportivo con l’immagine in copertina di Griezmann e Messi e il titolo: “INFALIBLES (Infallibili)”. Non poteva mancare, inoltre, il post de La Liga tramite Instagram: “UNBEATEN at home in 2019! (Imbattuti in casa nel 2019!)”. Per trovare l’ultima sconfitta catalana al Camp Nou dobbiamo tornare all’11 novembre 2018 nel 4-3 subito contro il Betis. In quella circostanza le reti andaluse di Firpo, Joaquin, Lo Celso e Canales bastarono per sconfiggere i barcelonisti, la doppietta di Messi e la rete di Vidal non servirono a evitare il KO.

MUNDO DEPORTIVO LA LIGA

L’ULTIMO KO BLAUGRANA