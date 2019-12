Classifica serie A – Il Bologna supera il Napoli in attesa di…stasera

L’Atalanta strapazza in casa il Milan e supera in classifica il Cagliari portandosi al quinto posto, il Parma riacciuffa il pari in estremis contro il Brescia e il Lecce si sveglia tardi “cedendo” i tre punti al Bologna che supera il Napoli in graduatoria. In attesa della gara di questa sera tra Sassuolo e Napoli, questa la classifica di serie A. Gli asterischi indicano le squadre con una gara in meno:

Inter 42

Juventus 42

Lazio 36*

Roma 35

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Bologna 22 Napoli 21*

Torino 21

Milan 21

Sassuolo 19*

Verona 19*

Udinese 18

Fiorentina 17

Lecce 15

Sampdoria 15

Brescia 14

SPAL 12

Genoa 11

* Una partita in meno