Due diffidati in casa Inter, rischiano non esserci contro il Napoli

L’Inter domani alle ore 18,00 affronterà il Genoa in piena emergenza tra il centrocampo e l’attacco, con le assenze per squalifica di Brozovic e Lautaro Martinez. C’è anche il rischio giallo in casa nerazzurra, riguarda i difensori D’Ambrosio e Milan Skriniar, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida di lunedì 6 Gennaio al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. In forte dubbio per il match contro gli azzurri anche il centrocampista Nicolò Barella.

La Redazione