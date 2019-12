SKY – Luperto recupera in vista del Sassuolo. Novità sulla clausola di Mertens

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica 22 Dicembre alle ore 20,45 al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo. Il collega di Sky Sport 24 Francesco Modugno aggiorna sulla formazione da mandare contro i neroverdi. “Oggi la squadra si è allenata in palestra, dopo l’intensa giornata di lavoro di ieri mattina. Da registrare il recupero di Luperto, non al massimo nei giorni scorsi, stringerà i denti per esserci contro il Sassuolo. Per il resto Fabian Ruiz nel ruolo di regista, mentre in attacco Insigne, Milik e Lozano leggermente favorito su Callejon. Mertens? Il club azzurro è disposto ad arrivare a 3 milioni + 2 di bonus per due anni. C’è una clausola di 10 milioni da esercitare entro il 10 Gennaio. Il tempo stringe e si cercherà in tutti i modi di convincerlo a restare ancora a lungo in azzurro”.

La Redazione