Sessant’anni della Lega Dilettanti, premio speciale per Buondonno

La Lega Nazionale Dilettanti, presieduta da Cosimo Sibilia, ha chiuso i festeggiamenti per i suo sessant’anni con un evento a Roma. Presentando il francobollo celebrativo, Sibilia ha sottolineato: «Il 2019 è stato un anno speciale per i dilettanti sia per i risultati sportivi che per l’apertura a nuove frontiere come gli eSport. Un occhio attento ai costi, col secondo bilancio di fila in positivo, ci ha permesso inoltre di investire maggiori risorse nei giovani e nelle politiche di sostegno alle società».

Durante l’ultima festa di compleanno è stato premiato con il pallone dorato il napoletano Luigi Buondonno, calciatore del Real Anacapri che domenica 17 novembre, durante la partita di Prima categoria contro l’Arzanese, ha salvato la vita all’avversario Filippo Saviano, che aveva perso i sensi dopo uno scontro di gioco

Il Mattino