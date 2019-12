Momento difficile per Insigne, a Reggio per sbloccarsi e ritrovare fiducia

Stagione difficile quella di Lorenzo Insigne che non riesce più a ritrovarsi. Dopo le bellissime stagioni sotto la guida di Sarri, con mister Ancelotti, a parte l’inizio della scorsa stagione, non ha mai reso per le sue potenzialità. Ha giocato da trequartista, poi esterno nel 4-4-2, non riuscendo ad esprimersi al massimo. Senza contare poi le responsabilità lasciategli sul braccio da Hamsik, una fascia che sembra aver pesato e non poco. Quest’anno si è messa anche la situazione legata alle multe, che ha visto Lorenzo tra i senatori della rivolta. Tutto ciò potrebbe portare al divorzio tra Insigne ed il Napoli nella prossima stagione. Ma la decisione passerà dal campo, Insigne dovrà ritrovarsi e tornare ai suoi livelli. Magari proprio dalla prossima partita in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, visto che al San Paolo è sempre di più avvolto dalle critiche. Un gol contro gli emiliani porterebbe serenità e fiducia rilanciandolo ai giusti livelli e nella sua posizione preferita.