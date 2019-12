MERCATO – L’asse Napoli-Hellas Verona prosegue dopo Amrabat

L’asse Napoli-Hellas Verona riguarda il mercato, ma soprattutto in prospettiva futura. Come riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro ha ormai tra le mani Amrabat per il centrocampo, il marocchino è un mix tra tecnica e tenacia, insomma il giocatore perfetto per completare la linea mediana. L’affare è in dirittura d’arrivo, il costo è sui 15 milioni, da limare gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore. Sempre con la società scaligera, i due d.s. Giuntoli e D’Amico parleranno anche del difensore classe 2000 Kumbulla, elemento che ha colpito per la sua intraprendenza e la forza fisica. Il mercato invernale sta per iniziare, ma le idee per il futuro sono molto chiare.

La Redazione