Il Napoli è già proiettato alla sfida contro il Sassuolo, domenica al “Mapei Stadium”, con fischio d’inizio alle ore 20,45, Gattuso però può tirare un sospiro di sollievo. Ieri Dries Mertens si era allenato in palestra, ma nulla di serio, visto che è un leggero affaticamento. Oggi dovrebbe rientrare in gruppo, ma non dovesse smaltire le tossine, c’è sempre Insigne a destra, con Callejon a destra e Milik al centro come contro il Parma.

La Redazione