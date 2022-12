ESCLUSIVA – Manuel Parlato (Sportitalia): “Gattuso? Manca solo l’ufficialità per il rinnovo. A Bologna ci vorrà un Napoli diverso”

Il Napoli ieri ha ripreso il filo con il successo, anche se contro il Rijeka la prestazione non è stata delle migliori. La squadra di Gattuso deve ricominciare a giocare un calcio diverso dalla trasferta in Croazia, dove domenica ci sarà la trasferta di Bologna. Di questo ma anche del rinnovo e del discorso delle Nazionali, ilnapolionline.com ha intervistato il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.

Contro il Rijeka la nota positiva è stata solo la vittoria, per il resto poco brillante sul piano del gioco. Cosa ne pensi in merito? “In Croazia era importante vincere, per restare in scia alle dirette concorrenti e ciò è accaduto. Per il resto la squadra è andata in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, anche per un centrocampo che non ha fatto filtro. Lobotka e Demme non giocavano insieme da molto tempo e la squadra ha fatto fatica. Aggiungiamo anche la prestazione di Koulibaly che ha commesso molti errori in difesa, lontano parente delle ultime partite. Per fortuna che la squadra alla distanza è riuscito a vincere, ma certamente in futuro può e deve fare di più”.

Se analizziamo le prestazioni dei singoli, bene Insigne anche se non era al 100% e Maksimovic. Un parere in merito? “Indubbiamente in una partita dove la squadra non ha brillato affatto, ci sono queste due note positive. Bene Insigne che ha dato imprevedibilità nel secondo tempo, sufficiente anche Maksimovic, ma per il resto poco o nulla da salvare nella vittoria contro il Rijeka. Mi auguro che la squadra possa fare meglio in futuro”.

Nel pre-gara contro il Rijeka il d.s. Giuntoli ha parlato della questione dei nazionali. Secondo te il Napoli li terrà a Castel Volturno, oppure questa volta li manderà a giocare la Nations League? “Il club azzurro ha come obiettivo di non far partire i giocatori in vista delle nazionali. Sappiamo che in una stagione dove gli impegni sono tanti e dove conterà la condizione fisica, tenere in città i giocatori sarebbe la migliore soluzione. Senza dimenticare che dopo la sosta ci saranno l gare casalinghe contro Milan, Rijeka e Roma, perciò avere la squadra al top della forma sarebbe un vantaggio, come successe contro l’Atalanta”.

In questi giorni non si è toccato l’argomento del rinnovo di contratto con Gattuso. A che punto siamo per il sì del mister? “L’accordo è stato trovato, tutto sistemato con il mister, dove nel nuovo contratto ci sarà una clausola bassa, non sette milioni. Questa è la novità che riguarderà il rinnovo del tecnico degli azzurri. Non escludo che nei prossimi giorni o nelle prossime ora possa esserci l’annuncio ufficiale”.

Domenica alle ore 18,00 al “Dall’Ara” ci sarà la sfida contro il Bologna di Mihajlovic. Che gara ci dobbiamo attendere secondo te? “Il Bologna è una squadra che sa preparare le gare dal punto di vista tattico, ha un ottimo allenatore e sa giocare a calcio. Ha meno di punti di quello che dice la classifica, basta vedere anche le gare perse contro Sassuolo e Lazio. In quei casi hanno pesato errori individuali, perciò ci vorrà un approccio diverso. Credo che stavolta il Napoli si farà trovare pronto per giocarsela al meglio e provare ad ottenere un risultato importante prima della sosta”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

