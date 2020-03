Manolas, il difensore goleador secondo solo a Van Dijk!

Sta alzando l’asticella Kostas Manolas, sia per rendimento che per personalità. Ed il suo apporto sta crescendo anche in numero di gol. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il difensore greco è in competizione con il famosissimo “collega” dei Reds di Liverpool, Van Dijk, per i gol segnati. Il difensore olandese ne ha messi a segno 4, mentre l’ azzurro 3. Il “napoletano”, dopo un avvio di stagione non proprio esaltante, pare essersi ripreso dopo la gara di Coppa Italia contro l’Inter, regalando al Napoli una porta inviolata, una maggiore consapevolezza di tutto il reparto difensivo ed una buona dose di leadership.