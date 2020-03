Fabian Ruiz, le big di Spagna aprono l’asta, ma il Napoli dice no

Le voci si erano solo affievolite nelle sue settimane di calo, ma adesso tornano a suonare le sirene di “casa” per Fabian Ruiz. Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia e scatenare una vera e propria asta per accaparrarsi il giovane centrocampista del Napoli. Il Real sarebbe pronto a investire una cifra vicina ai 70 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino dell’ex Betis, ma i catalani non pare vogliano stare a guardare. Il Napoli, però, nella persona del suo presidente, non è sicuramente impreparato ad una simile probabilità. De Laurentiis ha in mente di costruire proprio a cominciare da Fabian Ruiz il Napoli del futuro. Un’idea che trova d’accordo anche il tecnico azzurro, Gattuso.