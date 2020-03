Serie A sospesa? C’è un precedente, ecco quale

La Serie A, è nel caos per i rinvii delle gare, ma non va verso ad una sospensione. Il governo dovrebbe varare un provvedimento che porta alle porte chiuse per 30 giorni. Come evidenzia Tuttosport, esiste un unico precedente di sospensione. È quello del 1914-15 per lo scoppio della Grande Guerra, che poi andò al Genoa anche perché la Lazio, sfidante nella finalissima, non era considerata allo stesso livello. Nel 1973-74, nonostante l’epidemia di colera a Napoli, la Serie A non venne invece sospesa: vinse la Lazio di Maestrelli.