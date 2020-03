Perdita del proprio valore di mercato: diversi azzurri in classifica

Aumento del proprio valore, ma anche decremento. Sky ha stilato una classifica e, per quanto riguarda il Napoli, per esempio, Giovanni Di Lorenzo, durante questa stagione, ha visto il proprio valore aumentare del 33%, ma non per tutti è cosi. In questa graduatoria, occupa la 12^ posizione Alex Meret. Il portiere azzurro che sta pagando la titolarità di Ospina, sta vedendo “svalutare” il suo cartellino. Attualmente vale 35 milioni, 5 in meno rispetto a prima con un decremento del 12,5%. A pari posizione e con numeri praticamente uguali c’è anche Hirving Lozano. Ancor peggio, proseguendo la lettura di tale elenco. Al 7° posto troviamo Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese vale 5 milioni di euro in meno, fermandosi sui 70 milioni (-6,7%). Al terzo posto troviamo anche Faouzi Ghoulam che vale 6 milioni di euro in meno, con un valore complessivo di 12 milioni e un decremento del 33,3%. Anche in questo caso c’è un ex aequo tutto azzurro, perché i medesimi numeri sono anche quelli di José Callejon, in scadenza con i partenopei. Al primo posto di questa poco edificante classifica c’è l’ultimo calciatore del Napoli: parliamo di Allan, il cui cartellino ha perso 10 milioni di euro di valore. Il brasiliano ora vale 40 milioni, con un -20% di decremento.