Formisano: Parte il progetto Charity per la solidarietà

Il calcio è una questione di cuore: «E il Napoli, che ha milioni di tifosi nel mondo, avverte questa responsabilità sociale». Quando il pallone esce dal rettangolo di gioco, nei suoi rimbalzi regolari può offrire argomenti di riflessione e spalancare ad una solidarietà che altrimenti rischia di restare soffocata: Alessandro Formisano, Head of operations del Napoli, ieri ha lanciato il nuovo progetto di Charity del club, che partirà immediatamente, sin dalla gara di domani sera con l’Inter e che poi, ovviamente, nel tempo, si svilupperà ulteriormente, magari anche attraverso l’intervento delle società con le quali il Napoli si sfiderà. «Metteremo in piedi della aste on line attraverso eBay – ha detto Formisano – e l’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni non profit che man mano individueremo. Tutto ciò consentirà di mettere a disposizione di queste organizzazioni risorse economiche che potrebbero essere utili ma anche la possibilità di rendere pubbliche le proprie iniziative e raccontarsi». L’idea, lodevole, punta a creare un fenomeno di impatto social attraverso le aste su «memorabilia» delle partite: chi vorrà assicurarsi magliette o palloni o pantaloncini o qualsiasi cosa sia l’oggetto più significativo di una partita, potrà acquistarlo su eBay. «Per ogni gara avremo oggetti e aste differenti. Le associazioni che vorranno essere incluse nel progetto potranno arrivare a noi attraverso la compilazione di un modulo che è già sul nostro sito». Fonte: CdS