Il futuro di Callejón potrebbe essere a casa, in Liga

L’edizione odierna de La Repubblica scrive che Gattuso, per la prossima stagione, si affiderà a Mertens. Ma un altro calciatore è in scadenza, si tratta di Callejon, e c’è, per quanto riguarda lo spagnolo, una situazione molto diversa. Il Napoli avrà un contatto per rinnovare con Calletì, ma il suo futuro resta incerto. Per Josè è forte l’interesse del Valencia che vorrebbe riportarlo in Liga dopo sette anni di azzurro. In bilico anche il futuro di Milik, il suo entourage non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, ed il bomber polacco pensa all’addio a fine stagione.