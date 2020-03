I precedenti in Coppa Italia: dal 2010 è parità, 2 vittorie a testa

Per vincere l’ultima Coppa Italia, stagione 2010/11, che peraltro è anche l’ultimo trofeo in assoluto in bacheca, l’Inter fu costretta ad eliminare proprio il Napoli. Allora fu uno scontro secco nei quarti di finale e nemmeno i tempi supplementari furono sufficienti per sbloccare il risultato. Così, match decisa ai calci di rigore e successo degli uomini allora allenati da Leonardo per 5-4. Ma quello non è stato l’unico incrocio tra l’Inter e la squadra partenopea nell’ultimo decennio della competizione. Da quella prima volta, infatti, è capitato in altre tre occasioni, oltre alla sfida di questa stagione, che è la quinta in tutto ed è anche l’unica capitata in semifinale. Anche le tre precedenti, infatti, sono cadute nei quarti e sempre al San Paolo. L’unica che l’Inter ha vinto è stata quella del 2016, con un 2-0 a firma tutta balcanica: prima Jovetic e poi Ljajic. In panchina sedeva Mancini, che un anno prima aveva dovuto digerire l’amarezza dell’eliminazione. In quel frangente fu un errore a metà tra Juan Jesus e Ranocchia a permettere a Higuain di firmare il gol-gualificazione, proprio all’ultimo secondo dei tempi regolamentari. Anche nel 2012 fu il Napoli a spuntarla, probabilmente nella maniera più netta, con Cavani che firmò una doppietta.