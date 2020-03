CdS Campania – Rinnovi, “NON SOLO MERTENS”

Dries Mertens&Co

E company, compagnia, compagni di squadra e anche di vicende. La certezza di fondo è che in questa fase l’attacco del Napoli, cioè il reparto, è un cantiere aperto. Lavori in corso, continui e costanti, con la sorpresa dietro l’angolo come ha testimoniato e confermato il caso di Mertens: quando scende in campo De Laurentiis, l’uomo che ha sostanzialmente risolto la questione a prescindere dall’incontro di domenica, può succedere di tutto. E così, partendo da questo presupposto, via ad analizzare le singoli situazioni: alcune da maneggiare con cura, soprattutto alla luce delle occasioni che il mercato offrirà (Lozano); altre da risolvere al volo in virtù della scadenza (Milik); e una, su tutte, da definire alla velocità della luce: Callejon.