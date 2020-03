CdM: “Serve un’offerta importante per cedere Koulibaly”

Il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in edicola oggi, scrive in merito alla situazione di Koulibaly, pronto al rientro in campo, ma che potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato. L’offerta, però, dovrà essere di quelle forti. Il senegalese sarà out contro l’Inter al San Paolo, ma dovrebbe ritornare in campionato. Il Napoli vuole recuperarlo per non svalutare il calciatore in sede di mercato, 2 anni fa il presidente De Laurentiis rifiutò 105 milioni dal Manchester United, attualmente sul difensore è forte l’interesse del Paris Saint Germain che lo considera erede di Thiago Silva, in scadenza a giungo.