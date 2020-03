Nel corso di “Poromperoperò” condotto da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss, ci sono aggiornamenti sull’incontro tra il giocatore e il presidente degli azzurri. “Napoli-Mertens, rinnovo al 99%? No è fatta, le parti si sono ieri strette le mani ed essendo due persone serie e professioniste e un gesto che vale più di mille parole. Ora la palla passa ai legali per la stesura dei contratti, ma il belga sarà ancora in maglia azzurra per molto tempo”.

La Redazione