ESCLUSIVA – Armando Di Nardo (Meridiano News): “Mertens? Gli intermediari e Gattuso hanno avuto un peso determinante”

Nonostante la vicenda spinosa del Coronavirus, il calcio sta cercando di andare avanti, in modo da rendere il tutto più giusto ed equo. Nel frattempo il Napoli di Gattuso si sta riprendendo in classifica e alle porte c’è anche il mercato tra obiettivi futuri e rinnovi. Ilnapolionline.com ha intervistato l’editore del giornale web “Il Meridiano News” Armando Di Nardo sul momento della squadra azzurra e sul rinnovo di Mertens.

Ti volevo chiedere l’anno di fondazione del giornale web Il Meridiano News e quanti redattori lavorano in redazione? “Il Meridiano News è stato da me fondato nel maggio 2013. E’ un quotidiano di informazione a trecentosessanta gradi, che si prefigge di raccontare i fatti senza mistificarli. Ad oggi abbiamo circa 250 mila follower tra Facebook, Instagram e Twitter e contiamo circa 1,5 milioni di visite mensili. La redazione è composta da dodici persone tra deskisti e collaboratori più io, che pur essendo l’editore del giornale, ci lavoro in prima persona”.

Il nostro sito segue da molti anni il calcio femminile che sta crescendo tanto. Cosa ne pensi dell’attuale momento del movimento in rosa in Italia? “Il 2019 per il calcio femminile è stato un anno da incorniciare. Non c’è ombra di dubbio che il viatico è stato il Mondiale in Francia, che ha visto le azzurre protagoniste di una kermesse seguitissima da ogni angolo del pianeta. Gli italiani, grazie anche a Sky che ha trasmesso la manifestazione, hanno scoperto di potersi appassionare al pallone, a prescindere dal sesso di chi gioca. Credo che i tempi siano maturi per il passaggio al professionismo. Sarebbe un peccato non sfruttare l’onda lunga degli eventi passati”.

Ieri si sono fatti passi in avanti verso il rinnovo al Napoli di Mertens. Il tuo giornale web ha seguito l’incontro tra le parti, cosa ci puoi dire in particolare? “Ieri abbiamo raccontato in esclusiva l’incontro per il rinnovo avvenuto al Grand Hotel Vesuvio, un incontro cordiale tra De Laurentiis e Mertens che di certo, non avveniva per la prima volta. Grazie anche agli intermediari, questa situazione è stata ricostruita dopo i malumori nello spogliatoio azzurro di inizio campionato che avevano coinvolto anche l’attaccante fresco di record con la maglia del Napoli. C’è da dire che “Ciro” ha sempre avuto come priorità quella di restare a Napoli, rifiutando le offerte che sono arrivate da Inter e Chelsea soprattutto. De Laurentiis, invece, era disposto ad ascoltare le offerte a Gennaio. Con Gattuso e il nuovo exploit di Mertens c’è stata la svolta ed entrambe le parti si sono venute incontro per siglare un accordo per il rinnovo oramai fatto”.

Dopo Mertens, cosa ne pensi delle altre situazioni dei rinnovi in casa Napoli? “Dopo Mertens il Napoli sta lavorando ad altri rinnovi, il più imminente è quello di Zielinsky. Il centrocampista polacco è il più impiegato da Gattuso e tra le parti c’è da tempo una bozza d’accordo che non dovrebbe portare a soprese. Si lavora anche per Fabian Ruiz, lo spagnolo è richiesto soprattutto in Spagna e vorrebbe inserire nel rinnovo una clausola rescissoria. Clausola che il Napoli inserirebbe solo a cifre proibitive. Dovrebbero esserci novità prima della fine del campionato”.

Infine sul mercato estivo dove il Napoli opererà per rendere la squadra sempre più competitiva? ” Nel mercato estivo il Napoli quasi sicuramente dovrà lavorare per un altro difensore centrale a causa della più che probabile cessione di Koulibaly. Di certo farà anche qualcosa sulla fascia sinistra di difesa, valutando la situazione di Ghoulam che potrebbe essere ceduto in Francia dove, nonostante il periodo di inattività, gode ancora di massima stima. Con gli arrivi di Demme e Lobotka, a centrocampo si farà qualcosa solo per sostituire – anche qui – una più che probabile partenza: quella di Allan che sta trovando poco spazio con Gattuso. In avanti, dopo il rinnovo di Mertens si valuteranno le offerte per Milik. Il polacco potrebbe essere ceduto ed in questo caso il Napoli prenderebbe un’altra punta. E’ più di una suggestione il nome di Belotti con Petagna che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA