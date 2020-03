Colonnese: “Il Napoli è tornato ad avere compattezza difensiva.”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Colonnese, ex Napoli e Inter: “Quello di Manolas nel Napoli era il mio ruolo preferito, in Serie A ci sono pochi difensori validi. Napoli-Inter? All’epoca facemmo l’impresa, vincendo ai rigori. Sarà una partita difficile giovedì, è vero che il Napoli all’andata ha fatto 1-0, ma è poco, l’Inter ha un potenziale forte ed una batteria d’attaccanti spaventosa. Il Napoli è tornata su quando ha cominciato ad avere compattezza difensiva. Bella prova quella di giovedì perché Manolas e Maksimovic saranno contro due veri attaccanti. Giovedì tiferò per il bel gioco, per una bella partita e per l’Inter al 51%“.