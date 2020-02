SKY – Di Lorenzo: “Agli Europei con buone prestazioni al Napoli”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, autore del gol vittoria degli azzurri, al termine di Napoli/Torino interviene ai microfoni Sky: “Continuiamo a crescere, ma dobbiamo farlo ulteriormente. Una buona prestazione contro una squadra fisica, “tosta”. La gara con l’Inter potrebbe spostare la stagione, è un obiettivo importante, visto che in campionato non abbiamo fatto benissimo, vorremmo conquistare la finale. Gli Europei sono un mio obiettivo, ci arriverò attraverso il Napoli ed il rendimento che avrò. Per questo penso alla mia squadra per poi far parte della comitiva azzurra. Sì, devo migliorare il lavoro sulla linea difensiva, spero di fare passi avanti in questa direzione. In caso di emergenza faccio il centrale, ma preferisco giocare da terzino”