SERIE A – Napoli-Torino 2-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli doveva dare un segnale dopo la notte con il Barcellona e ci riesce contro il Torino di Longo. Dopo aver rischiato con De Silvesti, salvataggio di Manolas, inizia ad attaccare. Il gol è nell’aria e lo realizza Manolas che di testa batte Sirigu. Il portiere granata si supera sul tiro di Insigne, un match sotto controllo per la squadra partenopea. Nel secondo tempo il Napoli continua ad attaccare, sfiora più volte il raddoppio, tra le parate dell’estremo difensore granata e salvataggi della difesa non arriva il gol. La rete però non manca e la realizza Di Lorenzo su cross al bacio di Mertens. Nel finale la squadra di Longo accorcia le distanze con Edera che di testa batte Ospina. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Di Lorenzo 7 – Dopo un periodo nel rifiatare, l’ex Empoli stasera è tornato a giocare a grandi livelli. Corre sulla fascia, difende bene e in più va all’attacco. Prima sfiora il gol del raddoppio e poi lo realizza in spaccata. Merita ampiamente la nazionale.

Manolas 7 – Il difensore greco è ormai una certezza per il reparto del Napoli. Non solo annulla Belotti e Zaza, ma realizza la terza rete in stagione. Il gol subito nel finale lo fa arrabbiare e tanto, però come sempre è una sicurezza.

Maksimovic 6,5 – Il serbo da quando gioca al fianco di Manolas sta acquistando molta sicurezza, una certezza e non perde neanche un duello con Zaza e con Belotti. Perfetto anche nelle diagonali. Davvero una conferma in questo periodo.

Fabian Ruiz 7 – Lo spagnolo da quando gioca da mezz’ala è tornato ai suoi livelli. Corre tanto e si fa vedere per i compagni di squadra. Perfetto nelle due fasi e non si stanca fino alla fine della partita.

Lobotka 6,5 – Lo slovacco come con la Sampdoria gioca da regista e rispetto alla sfida di Genova, cresce nella condizione fisica. Sfiora la rete spettacolare, poi esce per un leggero infortunio.

Milik 6,5 – Il polacco non ha segnato, ma ha fornito una prestazione per la squadra impeccabile. Ottimi lanci per i compagni di squadra ed è sfortunato in un paio di circostanze dove trova la difesa del Torino che lo ferma in extremis. Esce dal campo ma con segnali incoraggianti

Insigne 7 – Il capitano del Napoli anche stasera ci mette del suo, davvero giocate spettacolari e assist per i compagni. Suo il cross per Manolas, Sirigu poi gli nega un gol che sarebbe stato fantastico. Anche nella ripresa non smette di inventare, insomma è rinato con la cura Gattuso.

Mertens 6,5 – Il belga, recuperato in extremis, entra in campo e come sempre si sacrifica alla grande. Poi ha il merito di mettere una palla in mezzo per il gol di Di Lorenzo. L’ennesima perla del suo campionario.

A cura di Alessandro Sacco