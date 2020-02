Arek Milik è pronto a riprendersi il Napoli a suon di goal

IL BOMBER

Numeri alla mano, infatti, il polacco è a quota 12 centri tra campionato e coppe, ovvero uno in più rispetto a Mertens che segue a ruota. Con l’aggiunta – tutt’altro che irrilevante – del fatto che Milik ha giocato 8 gare in meno rispetto al compagno di squadra. Arek, infatti, è stato alle prese con qualche problemino fisico che soprattutto a novembre lo ha costretto a saltare quattro gare di campionato e una di Champions, oltre al fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle prime tre gare di campionato. Insomma, i numeri e le percentuali di Milik sono decisamente incoraggianti anche per questo periodo in cui il polacco dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco, magari alternandosi un po’ con Llorente (l’altra punta fisica presente in organico) che invece è recentemente uscito dai radar azzurri. Fonte: Il Mattino