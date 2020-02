CdS Campania – “MERTENS RESTA!” Napoli scende in campo per Dires

Ora che ci sono (almeno) centoventuno motivi per perdersi nelle parabole della vita e val la pena di rifugiarsi un momento nei propri pensieri, sistemarli e poi decidere liberamente cosa fare di sé stesso: il Napoli e Mertens se ne stanno lì, si osservano e si scrutano, ognuno riflette – legittimamente – sulla propria, strategia, e mentre si va di calcolo, c’è l’urlo del san Paolo che sa d’incoronazione popolare.

Il re è muto, chiaramente, e semmai addolorato perché il trauma contusivo che ha rimediato con il pestone di Busquets rischia di costargli il Torino e anche l’Inter, però tra un «impacco» e l’altro, sperando di farcela (difficile) per sabato o almeno per giovedì (possibile, non probabile), il gusto della carineria scugnizza di scrivere ad Hamsik («Ciao, Marek») dopo essersene andato a mangiare una pizza per i vicoli di una città che ormai è sua da un po’ e che non vuole, non vorrebbe perderlo e glielo ha pure urlato. «Dries, resta».

Fonte: CdS