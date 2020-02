Vidal, urla ai tifosi del Napoli dopo il rosso: svelato il labiale!

Ieri sera si è giocato al San Paolo, Napoli-Barcellona. La sfida è poi terminata con il risultato di 1-1 a causa della rete di Griezmann, dopo il vantaggio iniziale di Mertens. Ma ieri sera uno dei protagonisti della serata di Napoli, è stato l’ex centrocampista bianconero Arturo Vidal. Il cileno, dopo un duro scontro con Mario Rui è stato espulso dal direttore di gara al minuto 89 della sfida. Una buona notizia per gli uomini di Gennaro Gattuso che non avranno un pericoloso avversario al Camp Nou.

VIDAL-JUVENTUS – Dalla sfida di ieri sera però, come riporta la testata giornalistica torinese Ilbianconero.com, esce una notizia che ha dell’incredibile. Dopo l’espulsione, Vidal, prima di andare nel tunnel degli spogliatoi del San Paolo, si è rivolto ai tifosi del Napoli, urlandogli in faccia: “Forza Juve”. Il cileno che non ha mai nascosto il suo amore per la Juve, ha fatto impazzire i tifosi bianconeri che, adesso sui social, chiedono il suo ritorno a Torino la per la prossima estate. L’atteggiamento aggressivo del centrocampista non è stato gradito dai tifosi partenopei che lo hanno sonoramente fischiato.