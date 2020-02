TV LUNA – In vista del Barcellona, il clima del Napoli è molto sereno

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, il collega di Tv Luna Carlo Alvino aggiorna sul momento degli azzurri in vista della sfida di Champions League. “Vorrei fare una precisione sul Napoli, c’è un clima molto sereno, anzi la squadra e lo staff tecnico di Gattuso è carico al punto giusto in vista della sfida contro il Barcellona. Non andate indietro alle vico di un clima teso tra le parti, anzi il silenzio del presidente è un segnale di grande tranquillità. Anche sulla vicenda delle multe leggo delle inesattezze, è cristallizzata al 5 Novembre, tutto in funzione della serenità e di arrivare a fine stagione nel migliore dei modi”.

La Redazione