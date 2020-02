Napoli e Barcellona non sono due club dall’esonero facile

IN SALITA

La mano di Setien ha provato a riaprire il sacro libro dello stile blaugrana e ne ha rilanciato nelle intenzioni le parole chiave. Il ritorno all’antico, al calcio di Pep, per scelta condivisa (come non capitava spesso con Valverde). È lo stesso è successo al Napoli: la mano di Rino ha riproposto all’istante il 4-3-3 che tanta gloria ha dato a questo gruppo che per tre anni ha sfiorato lo scudetto con Sarri alla guida. E anche in questo caso la soluzione è arrivata attraverso l’ascolto delle esigenze della squadra (come non succedeva con Ancelotti).

Quante cose in comune hanno i due. A parte l’età: uno ha 62 anni, l’altro venti in meno. Così come i trascorsi: Ringhio è campione del mondo e col Milan ha vinto la Champions per ben due volte. Quindi certe notti le conosce, eccome. Rino ha giocato ben 107 partite europee, mentre per Setien, anche lui ex centrocampista, ha vissuto un solo momento di gloria europea disputando una finale di Coppa delle Coppe quando era all’Atletico Madrid (sconfitto 3-0 in finale con la Dinamo Kiev nell’edizione 85/86).

Dunque, è l’esordio in Champions per Setien. È una sfida strana perché i due club non hanno l’esonero facile: De Laurentiis non mandava via un allenatore con la stagione in corso dai tempi di Donadoni (ottobre del 2009). E ha colpito anche il momento della cacciata di Ancelotti, ovvero dopo la vittoria che ha dato la qualificazione agli ottavi di Champions. Anche al Barcellona non licenziano con frequenza: l’ultimo tecnico a subire quest’onta era stato Louis van Gaal, nel gennaio 2003. I 17 anni passati dalla sostituzione dell’olandese con Radomir Antic sono un dato che indica una certa coerenza della società nelle sue scelte strategiche, che evidenzia come il Barça abbia seguito un progetto sempre lineare, sempre razionale. Come il Napoli. Fonte: Il Mattino