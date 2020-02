Lo sfizio di eliminare Messi non ha prezzo? Falso, lo ha!

Lo sfizio di eliminare Messi e gli altri milionari del Barça non ha prezzo. Ma attenzione, non è solo un sfizio. In palio per il pass ai quarti di finale ci sono altri 10,5 milioni di euro, in pratica lo stipendio di Lorenzo Insigne.

Il vil denaro fa la differenza, inutile storcere il naso: ovvio che tutti pensino a una super Champions ancora più ricca. Ed è per questo che sarà un peso non prendervi parte nella prossima edizione da parte del Napoli.

Perché regala talmente tanti soldi a chi solo si affaccia alla prima fase, che è difficile farne a meno: al Napoli è capitato l’ultima volte nel 2015/16, nel primo anno di Sarri.

Fonte: CdS