Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli di Angelini sfiderà in trasferta la Roma”

ROMA – Oggi alle ore 14,00, presso lo stadio “Tre Fontane” di Roma, i giallorossi affronteranno il Napoli di Angelini per la quinta giornata di ritorno. Questa stagione già due precedenti tra le due compagini, entrambe le sfide vinte dai ragazzi di Alberto De Rossi, rimontando anche il gol di svantaggio uno di Vianni e l’altro di Cioffi. La Roma è una squadra alterna a livello di risultati, capaci di battere a domicilio l’Inter, ma anche di perdere contro Lazio e Bologna, perciò non sempre concentrati nell’arco della partita. Nella gara d’andata gli azzurrini all’epoca allenati da Baronio avevano giocato un ottimo primo tempo, poi calati alla distanza. Dei giallorossi sicuramente da tenere d’occhio l’estro di Riccardi, ma anche Estrella e il talento dei vari D’Orazio e Providence. I partenopei a questo punto della stagione hanno una classifica del tutto compromessa, la sconfitta con l’Empoli nel finale ha rimesso a nudo le fragilità tattiche e psicologiche e in terra capitolina una prestazione dignitosa potrebbe dare fiato almeno ad un finale difficile per la classifica, ma almeno per il morale sarebbe importante per il futuro.

PARTITA PRIMAVERA 1

Cagliari-Torino 1-0

Inter-Genoa 3-0

Empoli-Sassuolo 1-1

Sampdoria-Bologna 4-2

Juventus-Pescara 1-0

Atalanta-Lazio rinviata

Chievo Verona-Fiorentina rinviata

Roma-Napoli lunedì ore 14,00

Classifica Primavera 1 – Atalanta 48, Cagliari 45, Inter 38, Juventus 35, Sampdoria 31, Roma 30, Genoa 28, Empoli 27, Bologna 25, Lazio e Sassuolo 24, Torino 22, Fiorentina 21, Pescara 15, Napoli e Chievo Verona 12

. Chievo Verona, Fiorentina, Atalanta e Lazio una gara in meno

Alessandro Sacco