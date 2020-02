UFFICIALE: Serie A a porte chiuse solo per 5 gare

Saranno cinque le gare a porte chiuse nel prossimo weekend di Serie A a causa dell‘emergenza Coronavirus.

Juventus-Inter;

Milan-Genoa;

Parma-SPAL;

Sassuolo-Brescia;

Udinese-Fiorentina.

Questo perché le città di Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia e Udine sono nelle regioni considerate “a rischio” per la vicinanza al focolaio che da qualche giorno sta diffondendo l’epidemia nata in Cina. Da valutare invece Sampdoria-Verona, in programma lunedì 2 marzo, quando il decreto sarà esaurito.

A tal proposito ha parlato il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora: “Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo decreto del presidente del Consiglio dei ministri abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi”.