Marchesi: “Le sofferenze del Napoli dipendono da errori individuali”

Rino Marchesi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Onda Sport, durante la trasmissione Donne Nel Pallone: “Sicuramente il Napoli ha avuto dei problemi, indubbiamente, ha comunque una rosa eccezionale che in Champions ha dimostrato grandi cose. La squadra è un po’ discontinua ma la sua qualità non è in discussione. I problemi che l’hanno colpita forse sono dipesi da quei fraintendimenti tra società e calciatori e quello poi ha influito sul rendimento. Presi singolarmente, il talento dei calciatori azzurri non si discute. Insigne, Mertens, Callejon, sono giocatori che possono risolvere una partita in qualunque momento”.

Il passaggio da 4-4-2 a 4-3-3? “Le sofferenze della squadra dipendono sicuramente da errori individuali, soprattutto in alcune partite importanti poi, anche l’assenza di giocatori fondamentali come Koulibaly è stata penalizzante sul rendimento. Con il 4-3-3 giocano da anni e hanno sempre avuto ottimi risultati, può darsi che Gattuso abbia intenzione di provare qualcosa di nuovo”.

Il Campionato? “L’Inter mi aspettavo facesse bene, vista anche la rosa importante a disposizione, è la squadra più indicata ad infastidire la Juventus. La Lazio è quasi una sorpresa. Sono anni che questi calciatori giocano insieme e, quest’anno, sono costanti e stanno dimostrando grandi cose”.