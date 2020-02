Fabian Ruiz tra il Barcellona e il nodo clausola con il Napoli

La sfida con il Barcellona non è solo affascinante per il popolo napoletano, ci sarà una buona cornice di pubblico, anche se ci sarà lo sciopero del tifo in curva, ma anche per Fabian Ruiz. L’ex del Betis Siviglia ha tutte le intenzioni di disputare un’ottima partita di fronte ad una delle due contendenti per la prossima sessione di mercato. L’altra, come conferma il CdS, è il Real Madrid, quindi si preannuncia un clasico anche sul mercato. Il Napoli però ha tutte le intenzioni di confermarlo anche per i prossimi anni, si sa che De Laurentiis ci punta e anche molto e vorrà inserire una clausola da 189 milioni. Il nodo, come sempre è dettato dalla cifre, infatti l’entourage del talento iberico è tra i 70 e i 90 milioni. Per il momento si pensa alla Champions League, al futuro si penserà dopo.

La Redazione