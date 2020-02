Il “piccolo” Insigne ora è il grande leader

Insigne si è procurato e poi ha trasformato il rigore del pareggio. Ma soprattutto si è comportato da leader e da capitano, incitando i compagni e prendendosi le dovute responsabilità. Insomma, Insigne è un giocatore ritrovato. E’ il goleador della gestione Gattuso: 5, uno in più di quanti ne aveva messi a segno nel resto della stagione tra campionato e Coppe, con Ancelotti in panchina. Più dei numeri, però è l’atteggiamento, attento e concentrato, con cui va in campo a fare più che mai la differenza. Ieri sera, il Brescia si difendeva con una doppia linea stretta e bassa davanti a Joronen e Insigne, invece, di andare ad intasare gli spazi là davanti, ha preferito arretrare fin quasi sulla linea di centrocampo. Così poteva ricevere il pallone e dare una mano in costruzione. Non a caso, con un lancio con il contagiri, ha trovato Mertens tutto solo nell’area bresciana.

Fonte: CdS