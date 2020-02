In vendita i biglietti per le sfide con Inter e Torino a prezzi agevolati

Com’era prevedibile, ieri è stata presa d’assalto Ticketone. Da ieri alle 15:00 è partita la prevendita libera dei biglietti per la sfida di ritorno di Coppa Italia con l’Inter in programma il prossimo 5 marzo ed a fine giornata era già esaurita la Curva B superiore (partita la vendita per l’anello inferiore), la Curva A ed i Distinti. Bene anche l’inizio della vendita per il Torino, con la promozione che permette di acquistare l’Inter ad 8€.

Di seguito i dettagli sui biglietti diffusi nei giorni scorsi dalla Ssc Napoli. A partire dalle ore 15:00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 la vendita sarà libera. Anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati, i quali potranno continuare ad usufruire della tariffa agevolata, ma non del posto, acquistando i tagliandi esclusivamente attraverso il web al seguente link e utilizzando come codice promozionale il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento.

Contestualmente è iniziata anche la vendita dei biglietti per la gara di Campionato Napoli–Torino che si disputerà il 29 Febbraio 2020 ore 20:45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli-Inter ad una tariffa speciale. Infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli-Torino di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta “promo ticket”.

La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l’evento Napoli-Torino di Campionato, che per l’evento Napoli-Inter di Coppa Italia, presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone.

Napoli-Inter coppa Italia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 25,00

Curve € 14,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Napoli-Inter coppa Italia “promo abbonato” – Tariffa applicabile agli abbonati della stagione 2019.20

Tribuna d’Onore € 40,00

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00.

Napoli-Inter coppa Italia “promo ticket” – Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli-Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.

Napoli-Torino campionato prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.