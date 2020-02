Serie B: L’ex azzurro Giaccherini si scatena contro Ventura

CHIEVO VERONA 2

SALERNITANA 0

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper 6,5; Frey 6 Leverbe 6,5 Cesar 6 Renzetti 6,5; Segre 6 Obi 6 (15’ st Esposito 6) Garritano 6,5; Giaccherini 7,5 (40’ st Vaisanen sv); Djordjevic 7 Meggiorini 6 (12’ st Ceter 6,5). A disp.: Nardi, Pavoni, Ongenda, Karamoko, Vignato, Morsay, Rigione, Grubac, Dickmann. All.: Marcolini 6,5



SALERNITANA (3-5-2): Micai 6; Karo 5 Migliorini 5,5 Jaroszynski 5,5; Akpa Akpro 5,5 Cicerelli 5,5 (24’ pt Lombardi 6) (23’ st Curcio 5,5) Kiyine 5 Maistro 6 Dziczek 6; Djuric 5 Gondo 5,5 (5’ st Jallow 5,5). A disp.: Vannucchi, De Matteis, Billong, Capezzi, Di Tacchio, Aya, Giannetti. All.: Ventura 5,5.



ARBITRO: Fourneau di Roma 5,5

Guardalinee: Scatragli e Perrotti

Quarto uomo: Moriconi



MARCATORI: 28’ pt e 25’ st Giaccherini

AMMONITI: Segre (C), Akpa Akpro (S), Jaroszynski (S), Frey (C), Cesar (C), Esposito (C)

NOTE: spettatori e incasso non comunicati. Angoli: 0-3 per la Salernitana. Rec.: pt 2’, st 5’.

La Salernitana stecca la partita che mette in palio i punti che contano per soffiare sul collo dello Spezia. Con un gran gol di Giaccherini e un generoso rigore nel primo tempo, il Chievo può tornare a ridosso della zona colorata del tabellone, quella playoff. Non è serata da festeggiare, il ritorno di Ventura al Bentegodi dopo le sue dimissioni del novembre 2018. Fonte: CdS