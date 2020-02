Serie B: Pokerissimo della Cremonese, in goal anche l’azzurro Gaetano

Domenica 16 febbraio ore 15:00

Cremonese-Trapani 5-0 Palombi (C) 11′ 15′, Gaetano (C) 54′, Piccolo (C) rig. 76′, Migliore (C) 80′

Frosinone-Perugia 1-0 Rodhen (F) 65′

Cremonese-Trapani. Al primo affondo i grigiorossi sbloccano il punteggio con Palombi che presentatosi solo davanti al portiere non perdona, passano 5 minuti e il numero 11 di casa concede il bis con un preciso colpo di testa che vale la doppietta personale. Al 29′ Gaetano entra in area e calcia sull’esterno della rete, nel finale di tempo Palombi cerca la tripletta con un tiro a giro che scheggia l’incrocio dei pali chiudendo così il primo tempo sul 2-0 grigiorosso. Nella ripresa arriva il tris della Cremonese con la rasoiata del prodotto del settore giovanile del Napoli Gaetano, è un monologo grigiorosso così al 76′ Piccolo trasforma un penalty spiazzando il portiere per il poker. Passano 4 minuti e la Cremonese realizza il pokerissimo con Migliore che chiude la sfida sul definitivo 5-0.

Frosinone-Perugia. Dopo una iniziale fase id studio il primo pericolo arriva al 15′ con l’incornata a lato di un soffio di Krajnc sul cross di Ciano, la gara non regala molte emozioni così dobbiamo attendere il 29′ per vedere un intervento di Vicario sul sinistro a giro di Ciano. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo fermi sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Novakovich carica il destro e calcia a fil di palo ma Vicario in tuffo sventa la minaccia, al 65′ arriva il vantaggio ciociaro col siluro dal limite di Rodhen che si insacca nell’angolino. Nel finale non arriva la reazione perugina così al triplice fischio i ciociari conquistano la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 57-Frosinone 40-Spezia 40-Crotone 37-Salernitana 36-Cittadella 36-Pordenone 36-Entella 35-Perugia 33-Pescara 32-Juve Stabia 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Empoli 30-Venezia 28-Cremonese 26-Cosenza 23-Trapani 19-Livorno 14