LIVE SERIE A – Cagliari-Napoli

Arbitro: Doveri; Ass1: Del Giovane; Ass2: Valeriani; IV: Ghersini; VAR: Calvarese; AVAR: Tegoni

Questo pomeriggio alle ore 18,00, presso la “Sardegna Arena”, i padroni di casa del Cagliri affronteranno il Napoli per la quinta giornata di ritorno. All’andata vinsero i sardi con la rete di Castro nei minuti finali, quindi per gli azzurri l’occasione per un pronto riscatto. Dopo il successo contro l’Inter, i partenopei cercano conferme, anche per dimenticare la gara contro il Lecce. La squadra di Maran invece dovrà fare a meno di Nainggolan. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

