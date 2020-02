Ancora una vittoria a fatica per il Barcellona. I blaugrana battono 2-1 il Getafe nella 24a giornata di Liga. Decisive per la squadra di Setièn le reti di Griezmann (33′ min) e Sergi Roberto (39′ min). Gli ospiti accorciano le distanze con Ángel Rodríguez al 66′ min. Nel mezzo ennesimo infortunio per i catalani con Jordi Alba che esce dal campo quasi in lacrime per un problema muscolare. La squadra di Setièn aggancia momentaneamente il Real Madrid in testa alla classifica