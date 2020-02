SKY – Cagliari-Napoli, designata la coppia di telecronisti

Domenica alle ore 18,00 alla Sardegna Arena il Cagliari affronterà il Napoli per la quinta giornata di ritorno. All’andata i sardi vinsero al San Paolo con il gol di Castro, dopo una gara dominata dagli azzurri tra pali e traverse. In occasione della sfida in Sardegna non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

Cagliari-Napoli sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.

La Redazione