Damascelli: “Gattuso non ha dimenticato da dove viene, Sarri…”

Tony Damascelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Sarri al Chelsea ha ricevuto lo stesso tipo di critiche, poi si è riscattato alla fine della stagione con la qualificazione in Champions e la vittoria dell’Europa League. Non è un allenatore che ha la pelle per un grande club. A Napoli è stata una sfida continua, a Torino ha trovato difficoltà di capire una realtà che non gli appartiene: è un suo limite. Gattuso? Sono troppo amico di Rino fuori dal campo, ma proprio perché siamo amici lo critico spesso. E’ molto diverso da Sarri perché è ancora ex calciatore e come tale si porta dietro un’esperienza che Sarri non ha. Gattuso non ha mai dimenticato da dove viene, ha accumulato tanta esperienza che lo porta a saper filtrare meglio gli avvenimenti, non come Sarri che si maschera dietro frasi di repertorio covercianesco”.