Il giornalista Raffaele Auriemma svela un retroscena sul contratto di mister Rino Gattuso, che non prevede clausole relative alla qualificazione alla prossima Champions League. Ecco cosa scrive in merito il giornalista su Tuttosport : “Gattuso non ha smesso di credere di poter allenare il Napoli anche nella prossima stagione, anche in virtù del contratto che ha firmato a metà dicembre.”