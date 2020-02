Il futuro di Mertens è incerto: l’Inter lo tenta, ma la priorità è il Napoli

Futuro ancora incerto quello di Dries Mertens, il belga non ha ancora trovato l’accordo con il Napoli. Nelle scorse settimane il presidente De Laurentiis ha declinato la richiesta di un biennale da 15 milioni di euro dell’entourage dell’ex Psv Eindhoven, decisione che ad oggi il presidente non è intenzionato a cambiare. Il patron azzurro vuole rinnovare il contratto del folletto belga, ma non vuole fare follie per un calciatore che compirà 33 anni il prossimo 6 maggio. D’altra parte Dries è disposto ad abbassare le sue richieste economiche, ma ascolta anche le offerte di altri club. Al momento, come riferisce Calciomercato.com, la migliore è quella dell’Inter, il ds nerazzurro Marotta è pronto a presentare un biennale da 4-4,5 milioni di euro netti a stagione. Offerta importante che tenta un calciatore che può dare ancora tanto.