Commisso a Sky: “Vi ricordo che i proprietari sono americani…”

LA POLEMICA

I numeri e una nuova polemica di Commisso fanno da contorno alla partita di Firenze, vinta anche questa in rimonta dall’Atalanta (1-2). Da quando Gasperini siede sulla panchina bergamasca, mai nessuna squadra ha vinto più gare partendo dallo svantaggio iniziale. Inoltre: negli ultimi sessant’anni l’Atalanta è quella che ha segnato il maggior numero di reti (61) dopo ventitré turni di campionato. Altro record: i nerazzurri non vincevano a Firenze da 27 anni. Statistiche che spiegano bene il successo sul campo della Viola, passata in vantaggio con Chiesa nel primo tempo. Spartito totalmente differente nella ripresa, il possesso palla a favore dei lombardi fa la differenza, pareggia Zapata, decide Malinovsky. Atalanta quarta, Roma staccata e tra una settimana sfida decisi-va proprio contro i giallorossi per la zona Champions. Il presidente Commisso questa volta se la prende con gli opinionisti Sky: “Certi loro commenti dopo la partita con la Juventus non mi sono piaciuti. Sono aperto al confronto ma vi ricordo che i proprietari di Sky sono americani”. Fonte: Il Mattino