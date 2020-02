MERCATO – Tsimikas non è sparito dai radar di Giuntoli

Nella sessione invernale il Napoli aveva tra gli obiettivi di acquistare un terzino sinistro di ruolo e i nomi non sono mancati. Ovviamente per far sì che tutto ciò accadesse, doveva essere ceduto Ghoulam, ma il laterale franco-algerino è rimasto in maglia azzurra, con il problema infortuni. Secondo il Corriere dello Sport, non è sparito dai radar il terzino mancino dell’Olimpiacos Tsimikas, lo conosce tutta l’area scouting di Giuntoli, compreso Micheli ed è rimasto sul taccuino del d.s. dei partenopei. Sul greco c’è sempre l’Arsenal, ma fino a quando non cambieranno le cose il Napoli ci farà sempre un pensierino.

La Redazione