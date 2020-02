Gossip – Politano annuncia sui social la sua nuova relazione con la ex di….. uno iuventino

Nuova vita per Matteo Politano. Non solo per il passaggio al Napoli dall’Inter, ma anche per la nuova relazione sentimentale con Ginevra Sozzi.

Si legge su Il Mattino che il calciatore esce allo scoperto e pubblica una foto assieme alla nuova compagna che in passato è stata anche la fidanzata di Dybala, attaccante della Juventus.

Politano e la sua nuova fiamma erano stati già pizzicati da alcuni paparazzi a Milano proprio qualche giorno prima del suo definitivo trasferimento a Napoli.