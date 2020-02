Barcellona fuori dalla Copa del Rey: ko 1-0 con il Bilbao, infortunio per Piquè

Altra clamorosa mazzata per il Barcellona. I blaugrana perdono 1-0 in casa dell’Athletic Bilbao nei Quarti di Finale di Copa del Rey e vengono eliminati. Inaki Williams al 93′ min gela e condanna la squadra di Setièn, che così saluta la competizione. Nella notte storta per i catalani da segnalare anche l’infortunio a Piquè, uscito all’80’ min per un problema alla caviglia. Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sulle condizioni del difensore spagnolo. Dopo la Supercoppa il Barcą fallisce un altro obiettivo stagionale. Continua dunque a regnare il caos in casa Barcellona